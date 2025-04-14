Боксеры из 16 стран примут участие в турнире памяти Короткова в Хабаровске

В спорткомплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске 15-19 апреля пройдут поединки международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства Хабаровского края. Соревнования состоятся в 16-й раз, в этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заявлено участие более 150 боксеров из 16 стран — России, Монголии, Туниса, Казахстана, Ирака, Таджикистана, Узбекистана, Сенегала, Конго, Кубы, Северной Кореи, Китая, Южной Кореи, Киргизии, Беларуси и Грузии.

Красноармеец Константин Коротков был чемпионом Хабаровского края по боксу, участвовал во многих боях на фронтах ВОВ, в том числе в освобождении от фашизма Европы, где погиб в 1945 году. Турнир имеет полувековую историю, проводится с 1961 года (не проводился в 1980—1997 гг). В 2008 году турнир обрел международный статус. Проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» (нацпроекта «Демография»). В 2024 году мемориал Короткова собрал около 150 спортсменов из 15 стран, было разыграно 13 комплектов медалей у мужчин и шесть у женщин.

Эрнест Филипповский, Хабаровск