В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Это второе землетрясение в стране за последние сутки.

Подземные толчки начались в понедельник в 00:44 по UTC (3:44 мск) в 23 км от города Рашт с населением 10,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

Ранее землетрясение произошло в районе города Худжанд 13 апреля, в результате чего оказались частично разрушены 17 жилых домов. По данным «РИА Новости», в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок.