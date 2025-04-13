Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане

К юго-востоку от таджикского города Худжанд произошло землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 5,9.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 04:24 по местному времени (07:24 мск). Изначально центр определил магнитуду землетрясения в 6,4. Позднее оценка была снижена.

Очаг залегал на глубине 10 км. В Худжанде проживают около 200 тыс. человек. На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.