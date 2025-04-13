Землетрясение в Таджикистане частично разрушило 17 строений

В Раштском районе Таджикистана в результате землетрясения частично разрушены 17 жилых домов. Как сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, магнитуда подземных толчков в Раштском районе оценивается в 5, в столице — 3.

В район происшествия направился первый заместитель председателя КЧС Хотамшо Латифзода. На месте работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В Центральном военном округе агентству сообщили, что российские военные объекты не пострадали в результате землетрясения.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,9. Изначально центр определил магнитуду землетрясения в 6,4. О первых толчках сообщалось в 4:24 по местному времени (7:24 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.