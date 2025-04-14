Росконгресс: возрождение ВПК Европы может привести к проблемам в экономике

Росконгресс представил доклад, в котором заявил, что увеличение военных расходов Евросоюза гарантирует региону не укрепление военного потенциала, а проблемы в экономике. Документ опубликовали под названием: «Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК».

«Простое увеличение расходов на национальную оборону не гарантирует автоматическое укрепление военного потенциала ЕС, но увеличит дефициты бюджетов и долговое бремя»,— говорится в докладе (цитата по «РИА Новости»).

По словам авторов исследования, существенное увеличение расходов может означать для многих европейских экономик нарушение правила о дефиците бюджета не более 3% ВВП.

Авторы уверены, что оборонная промышленность Европы в ближайшие годы не сможет обеспечить потребности региона из-за того, что отрасль сталкивалась с недоинвестированием в течение последних трех десятилетий.

ЕК представила стратегию усиления обороноспособности ЕС 19 марта. Для реализации программы «Перевооружить Европу» (ReArm Europe) стоимостью €800 млрд предлагается увеличить расходы в оборону на уровне государств ЕС, а также привлечь кредит на €150 млрд. ЕС усилить обороноспособность, в том числе и для того, чтобы «сдерживать Россию».