Суд Краснодара принял иск о банкротстве в отношении ООО «Нефтетранссервис»

Арбитражный суд Краснодарского края возбудил производство о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Нефтетранссервис» (НТС). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Нефтетранссервис» поступил в Арбитражный суд Краснодарского края от Федеральной налоговой службы (ФНС) России в лице инспекции ФНС России № 4 по Краснодару. Сумма налогового долга в материалах дела не раскрывается.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления налоговой службы назначено на 10 июля 2025 года. Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство"» поручено представить кандидатуру арбитражного управляющего. Также суд истребует от ГУ по вопросам миграции МВД России по Краснодарскому краю актуальные сведения о месте регистрации учредителя ООО «Нефтетранссервис» Николая Кочубарова.

«Нефтетранссервис» был основан в 2006 году. В декабре 2023 года третий по величине железнодорожный оператор «Нефтетранссервис», специализирующийся на перевозке нефтеналивных грузов, приобрели структуры, связанные с СУЭК. Генеральным директором ООО «НТС» с 2022 года выступает Николай Кочубаров.

Алена Воробьева