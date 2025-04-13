Юрфирмы США «добровольно» окажут Трампу бесплатные услуги на $1 млрд

Дональд Трамп заявил в пятницу, 11 апреля, что еще пять юридических фирм согласились работать на его администрацию бесплатно, чтобы избежать репрессий. Они предоставят Трампу и его администрации услуги в общей сложности на $600 млн. Это означает, как отмечает Axios, что в общей сложности Дональд Трамп добился соглашения с ведущими юридическими фирмами страны на предоставление администрации президента бесплатных юридических услуг на сумму почти в $1 млрд.

Наблюдатели отмечают, что готовность юридических фирм работать с администрацией господина Трампа бесплатно связана с беспрецедентным давлением на них со стороны властей. С февраля президент Трамп издал несколько указов о введении санкций в отношении известных юридических фирм, связанных с его политическими противниками, выступавших против его политики или имевших отношение к расследованиям против президента и его сторонников. В качестве наказания господин Трамп издает указы об отзыве допусков сотрудников таких юрфирм к работе с секретными материалами. Кроме того, им ограничивается доступ в государственные учреждения, а с самими фирмами разрываются все существующие федеральные контракты.

Кирилл Сарханянц