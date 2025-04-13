На пляжах Анапы два участка оказались снова загрязнены мазутом
Во время ежедневного мониторинга состояния береговой полосы Черного моря на побережье Анапы обнаружены два загрязненных нефтепродуктами участка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: @opershtab23
Новые выбросы мазута появились после шторма на пляжной территории между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в устье реки Можепсин. Спасатели и волонтеры убирают сгустки мазута, а затем продолжают деликатную очистку берега, просеивая песок в поисках мелких застывших фрагментов нефтепродуктов.
В зоне чрезвычайной ситуации продолжается спасение водоплавающих птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. По данным оперштаба, в реабилитационный центр поступает небольшое количество пернатых, так как у них начинается период гнездования, птицы улетают с побережья. В стационаре и в реабилитационном центре Анапы сейчас находится более 50 птиц, из них 35 готовят к выпуску в природную среду.