Кирилл Дмитриев: Россия работает над возобновлением турниров UFC в России

Россия ведет работу над возвращением турниров американского промоушена по смешанным единоборствам (ММА) UFC в Россию. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Работаем над возвращением турниров UFC в Россию»,— написал господин Дмитриев в Telegram-канале. Подробности не разглашаются.

Это не первое заявление главы РФПИ о том, что турниры UFC могут вновь проводиться в России. В начале марта господин Дмитриев призвал россиян следить за новостями и верить в возвращение турниров в страну.

Российские города неоднократно принимали мероприятия организации. Первый турнир UFC в России провели в 2018 году в столичном спорткомплексе «Олимпийский». Кирилл Дмитриев назвал мероприятие успешным стартом UFC в России. Еще два турнира прошли в 2019 году: в петербургском спорткомплексе «Юбилейный» и на «ЦСКА Арене» в Москве.