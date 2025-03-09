Глава РФПИ назвал возможным возвращение турниров UFC в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что турниры промоушена по смешанным единоборствам (ММА) UFC могут вновь проводиться в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Верьте, что скоро мы сможем возобновить соревнования UFC в России. Следите за новостями!»,— написал господин Дмитриев в социальной сети Х. Подробности не приводятся.

Первый турнир UFC в России провели в сентябре 2018 года в московском спорткомплексе «Олимпийский». Тогда глава РФПИ назвал мероприятие «успешным стартом UFC в России». Еще два турнира прошли в 2019 году: в апреле мероприятие провели на петербургском спорткомплексе «Юбилейный», в ноябре — на Московской «ЦСКА Арене».

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе прошел турнир UFC в полутяжелом весе. Российский борец Магомед Анкалаев встретился в титульном бою с бразильским чемпионом полутяжелого дивизиона Алексом Перейрой. Судьи единогласно отдали победу российскому спортсмену.