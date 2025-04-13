Жителям Ханты-Мансийска, пострадавшим от пожара дома, окажут материальную помощь

Жителям Ханты-Мансийска, которые пострадали от пожара в доме по ул. Промышленная, 9, выплатят единовременную материальную помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации, сообщил в своем личном Telegram-канале мэр Максим Ряшин.

Мэр подчеркнул, что пострадавшим от пожара оказывается необходимая помощь, в частности, им предоставляют продуктовые наборы и предметы первой необходимости. «Всего из здания было эвакуировано 30 взрослых и 9 детей. В окружную клиническую больницу доставлены трое пострадавших, назначено амбулаторное лечение. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Также будет проведены строительная и иные необходимые экспертизы», — написал Максим Ряшин.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», пожар произошел ночью 12 апреля на площади 70 кв.м. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщал, что для пострадавших развернут пункт временного пребывания на базе школы №6.

Мария Шараева