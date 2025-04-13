Футбольный клуб «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Матч футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит» состоится в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сегодня, 13 апреля. Об сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Игра пройдет сегодня в 17:00 в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар» назначен Павел Кукуян (Сочи).

«К одному из центральных матчей чемпионата "Краснодар" подошел в статусе лидера РПЛ — с пятиочковой форой по отношению к "Зениту" и "Спартаку"»,— сообщили в пресс-службе клуба.

«Краснодар» провел с «Зенитом» 28 матчей. Матча «Зенит» — «Краснодар» 13 апреля будут транслировать на канале «Матч ТВ».

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» сегодня проведет домашний матч с ФК «Ротор» из Волгограда. Команда из Новороссийска планирует выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в нынешнем сезоне.