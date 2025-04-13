Песков: России и США нужно устранить ущерб в отношениях, нанесенный при Байдене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединенными Штатами движутся в правильном направлении. Однако сторонам предстоит проделать много работы в восстановлении контактов после ущерба, который был нанесен им при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом господин Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава пресс-службы Кремля напомнил, что обществу не стоит доверять сообщениям о полной разрядке в отношениях между государствами в ближайшее время. «Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная — она более сложная, требует больше работы, больше времени»,— рассказал пресс-секретарь президента (видео опубликовано в Telegram-канале господина Зарубина).

По словам господина Пескова, Россия и США вынуждены восстанавливать отношения «практически с нуля». Москва и Вашингтон «очень медленно и терпеливо» идут по пути восстановления взаимного доверия и возобновления отношений.

Сейчас между сторонами ведутся активные контакты. 11 апреля в Петербург прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным.