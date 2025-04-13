Управляющий пермского дилера банкротит его сына

Управляющий бывшего владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина Илья Зуйкин обратился в арбитражный суд с требованием признать несостоятельным сына обанкротившегося предпринимателя — Юрия Шаклеина. Согласно материалам дела, господин Зуйкин обосновывает свое требование наличием не уплаченной свыше трех месяцев задолженности в размере 16 млн руб. Из-за недочетов заявление оставлено без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.

Юрий Шаклеин являлся совладельцем юрлиц, выходивших в состав ГК «Уралавтоимпорт».