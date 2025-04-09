Порядка 50 глазовчан вышли на пикет против закрытия местной молочной кухни
До 50 глазовчан вышли на пикет против закрытия молочной кухни при Глазовской межрайонной больнице, где прекратилось собственное производство кисломолочной продукции, сообщил во «ВКонтакте» оргсекретарь медицинского профсоюза «Действие» Александр Золотарев. Акция протеста прошла 8 апреля в районе птицефабрик.
Фото: Александр Золотарев, «ВКонтакте»
Во время акции была зачитана резолюция с требованием возобновить производство и выделить средства из регионального бюджета на ремонтные работы. Александр Золотарев добавил, что текст резолюции будет направлен среди прочего в адрес федеральных властей, включая президента и председателя правительства РФ, а также в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
Ранее министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин заявил, что продукция молочной кухни Глазовской межрайонной больницы «не востребована». Чиновник добавил, что решение о закрытии собственного производства на объекте было принято совместно с руководством больницы.
По словам министра на содержание кухни расходуется более 15 млн руб. в год. Эти средства «могли бы быть направлены на закупку оборудования, лекарств, расходных материалов для лабораторий», добавил господин Багин. Кухня продолжает выдачу молочный смесей и каш. Сэкономленные средства направят на развитие больницы.
Молочную кухню открыли в Глазове в 1960-е годы для обеспечения кисломолочной продукцией городских детей. Она является структурным подразделением Глазовской межрайонной больницы. Кухня была рассчитана на 5 тыс. порций кефира и творожка в смену. В октябре 2024-го года жители Глазова была написана петиция с просьбой сохранить молочную кухню.