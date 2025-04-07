Глава удмуртского минздрава: продукция молочной кухни в Глазове не востребована

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин заявил, что продукция молочной кухни Глазовской межрайонной больницы «не востребована». Чиновник добавил в Telegram, что решение о закрытии собственного производства на объекте было принято совместно с руководством больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Сейчас есть качественные сухие молочные смеси и каши, и продукция кухни не востребована. С родителями 27 детей, кто получает бесплатное питание, мы поговорили — никто из них не против привозных кисломолочных продуктов. Все малоимущие семьи будут обеспечиваться положенным питанием»,— написал министр.

Господин Багин добавил, что на содержание кухни расходуется более 15 млн руб. в год. По словам министра, эти средства «могли бы быть направлены на закупку оборудования, лекарств, расходных материалов для лабораторий». Кухня продолжает выдачу молочный смесей и каш. Сэкономленные средства направят на развитие больницы.

Молочную кухню открыли в Глазове в 1960-е годы для обеспечения кисломолочной продукцией городских детей. Она является структурным подразделением Глазовской межрайонной больницы. Кухня была рассчитана на 5 тыс. порций кефира и творожка в смену.

Напомним, осенью 2024-го работу кухни пришлось временно приостановить из-за поломки оборудования. Позже было принято альтернативное решение — поликлиника заключила договор на поставку кисломолочной продукции от местного производителя.

Некоторые жители Глазова выступили против закрытия молочной кухни. Как пишет издание Udm-info, ссылаясь на оргсекретаря медицинского профсоюза «Действие» Александра Золотарева, администрация города согласовала пикет в районе птицефабрик вместо площади «Глазов-Арена». Здесь проведут тренировку к 80-летию Победы. Район птицефабрик находится в 30-ти минутах езды от города. Организаторы пикетирования направили жалобу в прокуратуру. Время и места проведения акции не определено. В октябре 2024-го года жители Глазова была написана петиция с просьбой сохранить молочную кухню.