Волкановски стал чемпионом UFC в полулегком весе
Австралийский боец смешанных единоборств Алекс Волкановски одержал победу над бразильским спортсменом Диего Лопесом. Победа позволила Волкановски занять вакантный титул чемпиона полулегкого дивизиона. Встреча была главным событием UFC 314, проходившего в штате Флорида (США) на арене Caseya Center.
Австралиец одержал победу единогласным решением. К концу пятого раунда счет на судейских карточках составил 48:47, 49:46, 49:46 в пользу Волкановски.
Ранее Алекс Волкановски утратил чемпионский пояс полулегкого дивизиона в титульном противостоянии с испано-грузинским спортсменом Илией Топурией. Позже Топурия объявил, что оставляет титул вакантным и поднимается в легкий дивизион.