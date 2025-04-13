Площадь горящей свалки в Новороссийске сократилась до 150 квадратных метров

Площадь тления мусорного полигона в Новороссийске сократилась до 150 кв. м. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«В работах по тушению возгорания задействованы шесть самосвалов, три бульдозера, три экскаватора, три водовозки и две пожарные машины. На данный момент отсыпано более 79,5 тыс. кубометров грунта»,— говорится в сообщении.

Мусорный полигон на горе Щелба горит с 13 марта 2025. Изначально огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м. Все это время спасатели продолжают тушить пожар.

По мнению руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгения Витишко, свалку нужно переносить, а тлеющий полигон — рекультивировать во избежание повторного возгорания. Однако в Новороссийске после ликвидации подслойного тления работу мусорного полигона планируют продлить на два года. Собственник свалки, ООО «Терра-Н», объявило тендер на реконструкцию мусорного полигона. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

Алена Воробьева