Минобороны РФ: в Ростовской области сбили 12 украинских БПЛА

В течение минувшей ночи на Дону дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным федерального министерства, всего в ночь с 12 на 13 апреля в регионах РФ военные сбили 13 БПЛА. Кроме указанных выше 12 беспилотников в Ростовской области, один аппарат силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за минувшую ночь военные сбили вражеские беспилотники в четырех районах Дона: Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском.

Владимир Андреев