В донском регионе силы ПВО уничтожили беспилотники в четырех районах

В ночь с 12 на 13 апреля в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военные уничтожили в четырех районах: Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,– добавил Юрий Слюсарь.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 11 на 12 апреля на Дону силы и средства ПВО сбили беспилотники в двух городах и трех районах

Ефим Мартов