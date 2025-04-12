На Дону военные сбили беспилотники в двух городах и трех районах

В ночь с 11 на 12 апреля в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

По словам главы региона, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военные уничтожили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», – добавил врио губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в пятницу 11 апреля поздно вечером на всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность.

Владимир Андреев