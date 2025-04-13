Россиянин Семенов взял золото на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 130 кг. Турнир проходит в Братиславе (Словакия).

Семенов одолел турка Хамзу Бакыра. Бронзовыми призерами на соревновании стали Дариус Витек из Венгрии и немец Джелло Кремер.

В четверг, 10 апреля, россиянка Анастасия Сидельникова взяла золото в категории до 59 кг. Она победила представительницу Турции Бедию Гун.

Чемпионат Европы по борьбе проходит 7–13 апреля. Соревнования состоятся в греко-римской, женской и вольной борьбе. В 2023 году Объединенный мир борьбы допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета.