Владимир Максимов назначен главой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Максимов назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Владимир Максимов назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

Фото: Пресс-служба главы Чувашии

Владимир Максимов родился 23 марта 1985 года в Урмарском районе. С 2007 года он начал работать в администрации района, а с 2011 — перешел в Министерство строительства Чувашии. В феврале 2016 года занял должность заместителя министра, а в августе 2018 года — первого заместителя.

До назначения на пост Владимир Максимов исполнял обязанности главы министерства с января 2025 года.

Влас Северин