В Сочи за сутки зарегистрировали более 140 нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи в ходе рейдовой проверки выявили 141 нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Четыре водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, один управлял автомобилем в нетрезвом виде. В двух случаях зафиксировано управление транспортом без прав, еще четыре водителя были лишены права управления, но продолжали садиться за руль.

Особое внимание инспекторы уделили контролю за безопасностью перевозки детей — зарегистрировано 22 нарушения. Также пресечено 12 случаев нарушения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности и 19 — пешеходами.

Кроме того, 20 водителей проигнорировали обязанность уступать дорогу пешеходам, еще столько же управляли автомобилями с запрещенной тонировкой. Пять транспортных средств были переоборудованы без разрешения, что также повлекло административную ответственность.

Четыре автомобиля эвакуированы на специализированную стоянку. В отношении двух водителей выявлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной территории Сириус сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали за неделю 165 нарушений ПДД. За этот же на курорте период зарегистрировано 18 аварий.

Мария Удовик