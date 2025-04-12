За неделю в Сириусе выявили 165 нарушений ПДД

Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» за прошедшую неделю выявила 165 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди нарушений зафиксировано 11 случаев игнорирования требований дорожной разметки при повороте налево или развороте. За парковку под запрещающим знаком вынесено 45 постановлений, за стоянку на местах для инвалидов — два, на пешеходном переходе — четыре, на остановках общественного транспорта — девять. Еще 17 водителей оставили машины так, что создали помехи для движения других транспортных средств.

66 автомобилей, владельцы которых отсутствовали на месте нарушения, были эвакуированы. Три автомобилиста управляли транспортом без соответствующего права, один сел за руль повторно после лишения водительского удостоверения.

Также инспекторы выявили 14 водителей без полиса ОСАГО и одного в состоянии алкогольного опьянения, не имеющего права управления. Среди нарушителей оказались 36 таксистов.

За этот же период в Сириусе зарегистрировано 18 аварий, в которых пострадал один человек.

Мария Удовик