«Трактор» переиграл минское «Динамо» в первом матче 1/4 финала play-off КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2 в первом матче серии второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Трактора» голы забили Александр Кадейкин (53-я минута), Максим Шабанов (60), Виталий Кравцов (60) и Артем Блажиевский (60). У «Динамо» голы забили Илья Усов (49) и Роман Горбунов (50).

В первом раунде play-off КХЛ «Трактор» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» (4:2), «Динамо» оказалось сильнее московского ЦСКА (4:2). Минский клуб впервые в своей истории принимает участие в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Следующий матч серии пройдет 14 апреля в Челябинске.

Таисия Орлова