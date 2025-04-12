Минобороны сообщило об ударе по авиапредприятию ВПК Украины

Российские военные нанесли удар по авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины. Также ВС РФ атаковали военный аэродром и гидропорт ВСУ. В операции участвовали ракетные войска, авиация и беспилотники группировки «Днепр», сообщили в Минобороны.

«Поражены пункты дислокации украинских формирований в 153 районах»,— заявили в ведомстве.

По информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. А также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

За ночь над пятью российскими регионами системы ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА. 18 беспилотников были сбиты над Курской областью, 13 — над Ростовской. По два беспилотника сбили над Орловской и Белгородской областями. Один дрон уничтожили над Краснодарским краем.