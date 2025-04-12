В 2025 году в Марий Эл обновят 44 общественных пространства за 196,4 млн рублей

В текущем году в Республике Марий Эл запланировано благоустройство 44 общественных пространств на сумму 196,4 млн рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Из общей суммы 170,2 млн руб. будут выделены из федерального бюджета.

Всего в 2025 году в Марий Эл на благоустройство общественных и дворовых территорий направят почти 217 млн руб. Помимо общественных пространств в республике планируется обновить 10 дворовых территорий.

Влас Северин