Минобороны сообщило о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России

За прошедшие сутки Минобороны РФ зафиксировало пять атак на объекты российской энергетики со стороны ВСУ. Об этом оборонное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Среди перечисленных инцидентов:

В Запорожской области украинским БПЛА атакована электроподстанция 35 кВ «Чубаревка» ГУП «Таврия-Энерго». Без электроснабжения остались 1 650 жителей в пяти населенных пунктах.

В Краснодарском крае нанесен удар в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, повлекшая остановку двух пассажирских поездов.

В Курской области после намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.

Также в Курской области из-за намеренного обстрела ВСУ был обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ «Белая — Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Без электроснабжения остались около 19400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре»,— говорится в сообщении Минобороны.

Вчера, 11 апреля, Минобороны также сообщало о пяти атаках ВСУ по энергообъектам России.