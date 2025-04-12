Жители Татарстана в июне получат 12 выходных дней благодаря праздникам и переносу дополнительных отпусков. Информация об этом следует из производственного календаря республики на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне жители Татарстана будут отдыхать 12 дней

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В июне жители Татарстана будут отдыхать 12 дней

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В пятницу, 6 июня, в республике отметят Курбан-байрам. Этот день станет нерабочим, а праздничные каникулы продлятся с 6 по 8 июня. 12 июня будет отмечаться День России, к нему добавится дополнительный выходной 13 июня, перенесенный с 8 Марта. Вторые длинные выходные продлятся с 12 по 15 июня.

Жители Татарстана, работающие на пятидневке, будут отдыхать также 1, 21, 22 и 29 июня — они выпадают на субботу и воскресенье.

В мае жители Татарстана, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 13 выходных.

Влас Северин