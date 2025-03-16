В мае жители Татарстана, работающие по пятидневной неделе, получат 13 дней отдыха согласно производственному календарю республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае жители Татарстана будут отдыхать 13 дней

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В мае жители Татарстана будут отдыхать 13 дней

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В начале месяца татарстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: с 1 по 4 мая. Это связано с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также переносом выходного дня с 4 января на 2 мая.

Во второй половине месяца, с 8 по 11 мая, также предстоит четырехдневный отпуск из-за Дня Победы и переноса выходного с 23 февраля на 8 мая. В оставшиеся дни месяца дополнительные выходные будут 17, 18, 24, 25 и 31 мая.

Влас Северин