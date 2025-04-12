Задержанный на два дня рейс Сочи — Пхукет вылетел на резервном самолете

Рейс из Сочи в Пхукет, задержанный на два дня из-за технических проблем с основным самолетом и ухудшения погодных условий, вылетел 12 апреля на резервном воздушном судне. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейс ZF-2967 вылетел в 11:42 по московскому времени. Изначально вылет был запланирован на 10 апреля, но был отложен по техническим причинам.

Представители перевозчика сообщили, что замена самолета потребовалась для обеспечения безопасности пассажиров. В период ожидания путешественники были размещены в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Им предоставили питание и напитки.

Аэропорт Сочи содействовал организации предполетных процедур для пассажиров задержанного рейса.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидали ухудшение погодных условий, в том числе усиление ветра. В Сочи и на федеральной территории Сириус также прогнозируют 4–5-балльное волнение с высотой волн 1,3–2,5 м.

Мария Удовик