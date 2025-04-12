ГТРК «Липецк» может возглавить выходец из ГТРК «Ставрополье» Александр Бегунков

Как стало известно «Ъ-Черноземье», до конца апреля ГТРК «Липецк» может возглавить Александр Бегунков, работавший в ГТРК «Ставрополье». По данным знакомого с ситуацией источника «Ъ-Черноземье», он может приехать в Липецк уже на следующей неделе. Планируется, что на этом посту он сменит Елену Дергунову, возглавляющую липецкую ГТРК с января 2016 года. Телефоны ГТРК «Липецк» утром не отвечали, с господами Бегунковым и Дергуновой также связаться не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГТРК «Ставрополье» Фото: ГТРК «Ставрополье»

В ГТРК «Ставрополье» Александр Бегунков, согласно официальному сайту компании, занимает должность заместителя директора — начальника службы информационных программ телевидения. Летом прошлого года он в течение месяца работал врио директора ГТРК «Адыгея», но уже в августе структуру возглавил Адам Ачмиз. Также Александр Бегунков работал в ГТРК «Нижний Новгород».

Информация о возможном уходе из ГТРК «Липецк» главы компании Елены Дергуновой и ее заместителя Натальи Свиридовой появилась в СМИ в начале года. В марте сообщалось, что с госпожой Дергуновой не будет продлен контракт — он, по данным источников «Ъ-Черноземье», истекает 27 апреля. В ГТРК «Липецк» тогда подтверждали, что Наталья Свиридова уже не работает посту замдиректора, а информацию об уходе Елены Дергуновой не комментировали. Местные СМИ возможным преемником госпожи Дергуновой называли замминистра информационной политики Липецкой области Сергея Гузеева, но источники «Ъ-Черноземье» в облправительстве это опровергали.

Владимир Зоркий