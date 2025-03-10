Елена Дергунова может покинуть пост директора ГТРК «Липецк»

Директор ГТРК «Липецк» Елена Дергунова может покинуть эту должность в связи с тем, что с ней не будет продлен контракт. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правительстве Липецкой области.

Также, по словам источника, свой пост оставит заместитель директора — начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Липецк» Наталья Свиридова. «Она уже определенный период времени не работает по личным обстоятельствам, где-то с декабря»,— пояснил собеседник издания.

Госпожа Дергунова не ответила на звонки «Ъ-Черноземье». В ГТРК «Липецк» подтвердили, что Наталья Свиридова уже не работает посту замдиректора, а информацию об уходе Елены Дергуновой предпочли не комментировать.

Местные СМИ сообщают, что преемником госпожи Дергуновой на посту директора липецкого филиала ВГТРК может стать замминистра информационной политики Липецкой области Сергей Гузеев. Источник «Ъ-Черноземье» в облправительстве не подтверждает эту информацию: «На данный момент это недостоверно».

Елена Дергунова возглавляет ГТРК «Липецк» с января 2016 года. Ранее она руководила информационным порталом most.tv. Госпожа Дергунова родилась в Кемерово, окончила Московский государственный педагогический институт. В 2010 году работала директором телекомпании «Липецкое время», однако покинула эту должность после опубликованного сюжета о начавшихся в регионе учениях внутренних войск МВД РФ.

Егор Якимов