В Ленобласти сразу два автомобиля переехали пешехода, лежавшего на проезжей части

Вечером 11 апреля на 23-м км автодороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» 31-летний водитель Mazda 6 наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следом на пострадавшего наехал Ford Transit, двигавшийся в попутном направлении. За рулем фургона находился 37-летний водитель. В результате происшествия пешеход, которому на вид около 50 лет, скончался. Его личность устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на улице Рихарда Зорге водитель Kia Rio сбил десятилетнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов