В Приволжском районе столицы Татарстана завершено возведение нового мостового перехода через Монастырскую протоку. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госстройнадзора Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани завершили строительство моста через Монастырскую протоку

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Республики Татарстан В Казани завершили строительство моста через Монастырскую протоку

Фото: Пресс-служба Госстройнадзора Республики Татарстан

Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации для застройщика ГКУ «Главтатдортранс». Генподрядные работы выполняло ООО «Волга-Автодор», а проектирование моста велось специалистами ООО «ДСК Проект».

На строительство моста через Монастырскую протоку было выделено почти 737 млн руб. Мост имеет длину около 29 м и ширину более 14 м. Проезжая часть занимает 9 м, а по бокам предусмотрены тротуары шириной по 2 м.

Влас Северин