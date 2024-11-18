В Казани завершают строительство моста через Монастырскую протоку

В Казани завершаются строительные работы моста через Монастырскую протоку в районе ул. Технической. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Длина моста составляет около 29 м, а ширина — более 14 м. 9 м займет проезжая часть, а тротуары — по 2 м с двух сторон. Мост через Монастырскую протоку соединит ул. Техническую и ул. Поперечно-Отарскую. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на объекте появится дополнительный выезд к Большому казанскому кольцу для жителей поселка Отары.

Также в поселке Константиновка и поселке Кадышево завершают реконструкцию мостов через реку Вертелевку и Солонку. Работы планируют закончить до конца 2024 года.

По данным портала госзакупок, на строительство моста через Монастырскую протоку выделили почти 737 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Казани под строительство новой дороги от ул. Кулагина до Фермского шоссе изымут 70 земельных участков. Магистраль пройдет рядом с озером Средний Кабан.

В 2024 году в Казани на ремонт дорог и благоустройство дворов выделили около 31,3 млрд руб. Доля нормативных дорог в Татарстане составила 85%.

Диана Соловьёва