На Военно-Грузинской дороге приостановлено движение транспорта

Временное ограничение на проезд любого транспорта введено на участке Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии. Ограничения начали действовать вчера в 23:40. Об их снятии будет сообщено отдельно.

Закрытие связано с ухудшением погоды на территории Грузии и отсутствием условий для безопасного проезда. Пограничная полиция Грузии также рекомендовала остановить движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ--Ларс.

Согласно данным Центра организации дорожного движения, в очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс ожидает около 3 тыс. грузовиков. Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Из-за погодных условий власти регулярно останавливают движение на дороге. Ранее проезд по маршруту приостанавливали 17 марта.