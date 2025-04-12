В Казани в ДТП пострадали пять человек за сутки

За последние 24 часа на дорогах Казани зафиксировано 180 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 5 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

72 аварии оформлены через центры обработки ДТП, еще 32 — сотрудниками ГИБДД на месте с материальным ущербом.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без прав управления транспортным средством. В отделы полиции доставлены 4 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин