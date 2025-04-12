В донском регионе объявили отбой беспилотной опасности

По всей территории Ростовской области 12 апреля в 05.58 был объявлен отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом размещено в системе РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Информация об опасности атаки БПЛА появилась поздно вечером 11 апреля в приложении МЧС России.

По данным Минобороны РФ, вчера, с 22.00 до 22.30, в донском регионе дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов.

А рано утром 12 апреля глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки врага в двух городах и трех районах Ростовской области.

Ефим Мартов