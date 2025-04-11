Минобороны РФ: в Ростовской области уничтожили девять беспилотников

Сегодня, 11 апреля, с 22.00 до 22.30, в Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным министерства, всего в указанный временной интервал военные сбили в регионах РФ 13 украинских БПЛА самолетного типа. Помимо донского региона четыре беспилотника силы ПВО уничтожили над территорией Курской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с вечера 8 апреля по раннее утро 9 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Доном 29 вражеских беспилотника.

Владимир Андреев