Кухарук раздал поручения по проблемным вопросам Пыть-Яха после отставки мэра

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук посетил проблемные объекты Пыть-Яха и дал ряд поручений профильным департаментам окружного правительства и муниципальным властям, сообщил он в своем Telegram-канале. Господин Кухарук отметил, что горожане массово обратились с жалобами на плохую работу жилищно-коммунального комплекса, общественного транспорта и на состояние улично-дорожной сети в городе. Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов в ходе визита губернатора решил уйти в отставку по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатора ХМАО Руслан Кухарук (второй справа) и бывший глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов (первый справа) Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Аллея им. Сергея Есенина в Пыть-Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Путепровод через железнодорожные пути в Пыть-Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Мемориальный комплекс Славы и Вечного огня в Пыть Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Тротуары после проведения работ по ремонту сетей теплоснабжения в пятом микрорайоне Пять-Яха Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Следующая фотография 1 / 5 Губернатора ХМАО Руслан Кухарук (второй справа) и бывший глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов (первый справа) Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Аллея им. Сергея Есенина в Пыть-Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Путепровод через железнодорожные пути в Пыть-Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Мемориальный комплекс Славы и Вечного огня в Пыть Яхе Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Тротуары после проведения работ по ремонту сетей теплоснабжения в пятом микрорайоне Пять-Яха Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Руслан Кухарук сообщил о планах властей:

Запустить процедуру торгов с актуализаций проектно-сметной документации и выполнением строительно-монтажных работ по путепроводу через железнодорожные пути, который соединяет центральную часть Пыть-Яха с микрорайонами 7 и 2а. «На ремонт объекта выделены средства из окружного бюджета»,— подчеркнул губернатор.

Проработать предложения по выполнению ремонтных работ автомобильного моста через реку Большой Балык. «Необходимо привести в нормативное состояние дорожное полотно»,— пояснил господин Кухарук.

Благоустроить аллею им. Сергея Есенина до начала 2026 года. «В связи с нарушениями, допущенными при строительстве, объект подвержен подтоплениям. Муниципалитет должен исполнить обязательства, которые взял на себя летом 2024 года»,— отметил глава Югры.

Провести в нормативное состояние мемориальный комплекс Славы и Вечного огня к празднованию 9 Мая.

Восстановить тротуары после проведения работ по ремонту сетей теплоснабжения вблизи мемориального комплекса в пятом микрорайоне.

Завершив обход объектов, Руслан Кухарук совместно с уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой обсудил с жителями Пыть-Яха проблемные вопросы города. «Поблагодарил участников встречи за обратную связь. Поручил первому заместителю губернатора Павлу Тараканову совместно с думой, администрацией Пыть-Яха обеспечить законность и легитимность проведения выборов нового главы города»,— добавил он. Господин Кухарук отметил, что поручил врио мэра Олегу Иревлину до избрания главы обратить «особое внимание на объекты, о которых сообщают жители». «Не допускать срывов сроков исполнения запланированных ранее мероприятий»,— подчеркнул губернатор.

Подробнее о поездке Руслана Кухарука и отставке мэра Дмитрия Горбунова — в материале «Ъ-Урал» «Пыть-Ях обезглавили под мостом».

Василий Алексеев