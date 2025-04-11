Глава Пыть-Яха ушел в отставку в ходе рабочей поездки губернатора ХМАО

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Господин Горбунов решил уйти в отставку в день приезда в муниципалитет губернатора Руслана Кухарука. Глава ХМАО осмотрел путепровод через железнодорожные пути во 2А микрорайон и автомобильный мост через реку Большой Балык, после чего Дмитрий Горубнов оставил пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пыть Яха Дмитрий Горбунов (в центре) и губернатор ХМАО Руслан Кухарук (справа)

Фото: Telegram-канал правительства ХМАО Глава Пыть Яха Дмитрий Горбунов (в центре) и губернатор ХМАО Руслан Кухарук (справа)

Фото: Telegram-канал правительства ХМАО

«Временно исполнять обязанности главы города Пыть-Яха будет первый заместитель главы города Олег Иревлин»,— добавили в окружном правительстве.

Дмитрий Горбунов возглавил Пять-Ях в ноябре 2023 года, его кандидатуру поддержали все 17 депутатов, присутствующие на заседании думы. Ранее, с 2013 года, господин Горбунов возглавлял Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Лангепасе, в 2016 году был избран депутатом думы Лангепаса. С 2021 года работал вице-мэром Лангепаса, на посту курировал вопросы спорта, жилищной политики, муниципального имущества, некоммерческих организаций, архива, позже — вопросы экономики, информатизации и цифрового развития, инвестиционной политики и развития предпринимательства, трудовых отношений.

По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Пыть-Яхе проживали 40,5 тыс. человек, в 2023 году — 40,2 тыс. жителей.

Василий Алексеев