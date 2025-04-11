Инфляция в марте ускорилась в годовом выражении

Инфляция в России по итогам марта ускорилась до 10,34% в годовом выражении. В месячном выражении темпы роста цен составили 0,65%. С начала года инфляция составила 2,71%, следует из оценки Росстата.

По данным Минэкономразвития, в секторе продовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,83% месяц к месяцу. На плодоовощную продукцию в марте цены снизились на 0,25%. Больше всего подешевели огурцы (–26,3%). Также снизились цены на свежий сладкий перец (–7,9%), апельсины (–3,3%) и груши (–2,3%). При этом картофель подорожал на 17,2%, свекла — на 9,9%, помидоры — на 9,4%.

Мясо кур подешевело на 1,6%, говядина подорожала на 2%. Увеличились цены на сгущенное молоко (+1,7%), сметану (+1,5%) и кисломолочные продукты (+1,4%). Яйца подешевели на 4%. Также подорожали кофе (+3,1%), шоколад (+2,4%), какао (+2,3%) и мороженое (+2%).

В сегменте непродовольственных товаров в марте темпы роста цен составили 0,14%. Смартфоны подешевели на 3,8%, телевизоры — на 2,7%. На 1% выросла стоимость зубных паст. Медикаменты подорожали на 1,3%. В частности, подорожал ренгалин (+5,7%), таурин (+3,6%) и экстракт валерианы (+2,4%). В секторе услуг цены выросли на 1%. Медицинские услуги подорожали на 1,2%. Стоимость поездок на отдых в Египет увеличилась на 7,3%, в Турцию — на 4,6%. Подешевели путешествия в ОАЭ на 4,5%.

Подробнее о росте цен — в материале «Ъ FM» «Инфляция вписывается в рамки».