«Русал» подал иск к австралийской Rio Tinto в РФ на 105 млрд руб.

3 апреля «Русал» (MOEX: RUAL) подал в Арбитражный суд Калининградской области иск к зарегистрированной в Великобритании Rio Tinto plc на 104,75 млрд руб., следует из базы данных арбитражных судов. Также среди ответчиков голландская Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (Нидерланды), THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова), Rio Tinto Aluminium Limited, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Limited, Rio Tinto Limited и RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd (все — Австралия). Третьи лица — австралийская Queensland Alumina Limited (QAL), АО «Русал» и входящая в «Русал» Alumina and Bauxite Company Ltd (ABC, Британские Виргинские острова).

20% глиноземного завода QAL принадлежит «Русалу» через ABC, 80% — Rio Tinto. На QAL «Русал» производил около 742 тыс. тонн глинозема (9% от общего производства). Но в марте 2022 года Австралия запретила экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, следом Rio Tinto объявила о прекращении коммерческих отношений с Россией.

В апреле 2022 года Rio Tinto разослала уведомление о том, что «в результате санкционных мер австралийского правительства Rio Tinto получила 100-процентный контроль над мощностями и управленческой структурой QAL до дальнейшего уведомления». Тогда источники, знакомые с ходом процесса, рассказывали, что Rio Tinto сделала это по запросу менеджмента QAL после того, как юристы заключили, что в таком виде управленческая структура СП не соответствует санкционным требованиям Австралии. ABC от лица «Русала» оспорила этот шаг в Федеральном суде Австралии, который в феврале 2024 года отклонил иск, сочтя действия Rio Tinto правомерными.

Наталья Скорлыгина