Женский стендап, граффити, джаз и «зачеловеческие сны»

В предстоящие выходные ростовчане и гости города смогут посетить Женский Stand Up, граффити-фестиваль «Ничего страшного», побывать на концерте джаз-бэнда и посетить Ростовский областной музей изобразительного искусства. А еще желающие могут запланировать поход в мультиплекс или театр. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что посмотреть в кинотеатрах

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

12 апреля в 18.00 на площадке «Вокруг центр» джаз-бэнд StageMagic даст романтический концерт при свечах. Для горожан прозвучат хиты XX века в исполнении профессионального джазового коллектива. Стоимость билетов — от 1900 руб. (12+)

12 апреля в 20.00 в клубе «Подземка» пройдет концерт группы Manapart. Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст роковую атмосферу. Организаторы программы обещают отличную живую музыку с первых минут. Билеты стоят 1500 руб. (16+)

13 апреля в 14.00 в Ростовской областной филармонии состоится выступление Оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика. Программа — «Путешествие по России». У каждого из населяющих ее народов есть своя музыкальная культура. Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

13 апреля в 20.00 в клубе «Эссе» — традиционный концерт джазовой музыки. По словам организаторов выступления, октет Антона Глухова, следуя джазовому духу великого Чарльза Мингуса, подарит слушателям незабываемые музыкальные впечатления. Программа A Tribute to Charles Mingus — пример коллективной импровизации и виртуозного исполнительского мастерства. Стоимость билетов — 1500 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

12 апреля в 18.30 на сцене Ростовского академического театра драмы им. М. Горького покажут «Унесенные снегом». Трогательная история о возвышенной и безответной любви. Скромный недотепа влюбляется в неприступную красавицу, всегда окруженную поклонниками, и что есть сил пытается добиться взаимности. Сюжет и диалоги пьесы Богдана Петканина выстроены по законам театра абсурда. Однако эта структура насквозь просвечена поэзией, нежностью, сентиментальностью, надеждой, стремлением к истине и разгадке предназначения человека. Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

13 апреля в 11.00 на сцене Музыкального театра — спектакль «Что такое шапито?». Сказка о находчивом и ловком Коте в сапогах, который носит шляпу с пером, красные сапоги и разговаривает, как человек. Он помогает своему хозяину добиться успеха, стать Маркизом и жениться на Принцессе. Спектакль расскажет о его новых приключениях, полных опасностей. Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

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Что посмотреть в кинотеатрах

В киноцентрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли» идут показы фильма «Всё, что тебя касается». Маша — 16-летняя школьница, никогда не видевшая своего отца. Однажды, разбирая старые фотографии, девушка находит письмо, которое мама писала отцу, узнает, что его зовут Павел Соколов и что ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в VK — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это ее отец, и решает тоже отправиться на концерт. Стоимость билетов — от 300 руб. (12+).

Еще одна киноновинка — «Мастер». Джейсон Стэйтем в боевике от режиссера фильмов «Отряд самоубийц» и «Пчеловод», по сценарию Сильвестра Сталлоне. Сюжет: Левон Кейд — рабочий на стройке. Когда дочь директора компании похищают неизвестные, шеф обращается за помощью к Левону. Для него настало время сбросить маску. Стоимость билетов — от 300 руб. (18+).

Также среди премьер — боевик «Под огнем». Ирак, 2006 год. Группа «морских котиков» оказывается далеко на вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок, но это не смогло подготовить их к ситуации, в которую они попали. Стоимость билетов — от 300 руб. (16+).

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Чем еще можно заняться

12 апреля в 19.00 на площадке «Флэш бар» будет «Женский Stand Up». Участницы традиционно расскажут короткие истории о времени, о жизни, о себе. Выступающие отличаются по возрасту, но объединяют их любовь к созданию шуток и чувство юмора. Некоторые низ них уже «засветились» в ТВ-программах и интернет-проектах. Стоимость входа — 900 руб. (16+)

12 апреля в 10.00 на пересечении Пушкинской ул. и Кировского пр. любой желающий ростовчанин может стать участником проекта «Ничего страшного». Двухчасовая экскурсия по местам этого граффити-фестиваля — возможность погрузиться в мир ярких красок и креативных идей. Здесь искусство встречается с культурой южного мегаполиса. Это работы художников со всей России, которые преобразили Ростов-на-Дону и превратили его стены в картинную галерею под открытым небом. Стоимость участия 1000 руб., для пенсионеров и школьников — 800 руб. (6+)

До 16 апреля в Ростовском областном музее ИЗО действует персональная выставка Ольги Семченко «Мои зачеловеческие сны». Вернисаж работает ежедневно с 10.00 до 18.00, вторник — выходной. Выставка предлагает посетителям погрузиться в «метафизическое путешествие по реальности и тому, что может оказаться за границами этой реальности». Творчество представлено в серии экспрессивных гравюр на картоне. Стоимость билетов 20–300 руб. (12+)

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