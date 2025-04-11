Съезд № 2 транспортной развязки в районе Бронки будет закрыт до конца мая

Схема движения на транспортной развязке в районе ж/д станции Бронка будет временно изменена из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС) Петербурга.

На период проведения работ с 14 апреля по 31 мая на путепроводе транспортной развязки закрывается съезд № 2 — в направлении от Краснофлотского шоссе со стороны Ломоносова. Водителей просят учитывать маршрут с учетом вводимых изменений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Калининском и Приморском районах с 11 апреля введут дорожные ограничения.

Дарья Астанина