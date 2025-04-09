В Калининском и Приморском районах с 11 апреля введут дорожные ограничения

С 11 апреля в Калининском и Приморском районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. Об этом горожан проинформировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Так, в Калининском районе в период с 11 апреля по 15 октября будет закрыто движение по Чичуринскому переулку — от Полюстровского проспекта до Лабораторной улицы. Там будут прокладывать инженерные сети.

В Приморском районе с 11 по 21 апреля будет ограничено движение по боковому проезду Богатырского проспекта у дома 14 корпус 2 литера А. Это связано с работами по реконструкции водопровода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок Новгородского шоссе в Шушарах перекроют до октября.

Дарья Астанина