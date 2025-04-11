Дюмин сообщил о положительной динамике в зоне СВО

Помощник президента Алексей Дюмин отметил стабильность ситуации в зоне спецоперации. По его словам, с российской стороны видна положительная динамика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во главе угла стоит выполнение задач специальной военной операции»,— сказал господин Дюмин журналистам (цитата по ТАСС).

Сегодня, 11 апреля, группировка войск «Запад» доложила министру обороны Андрею Белоусову о продвижении российских войск в Харьковской области. В частности, с начала 2025 года на изюмском направлении военнослужащие РФ заняли 18 населенных пунктов и более 330 кв. км территорий. Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Кузовлев добавил, что в четырех населенных пунктах еще продолжаются бои.

Во вторник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о скором разгроме ВСУ в регионе. Так он прокомментировал освобождение российской армией села Гуево. «Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу»,— сказал господин Хинштейн.