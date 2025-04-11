«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала play-off КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над московским «Спартаком» (4:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 1:0.
Фото: ХК «Салават Юлаев»
В составе «Салавата Юлаева» голы забили Денис Ян (15-я и 17-я минуты), Артем Пименов (52) и Ярослав Цулыгин (57). У «Спартака» шайбу забросил Адам Ружичка (7).
В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:3), «Спартак» — череповецкую «Северсталь».
Следующий матч серии пройдет 13 апреля в Уфе.