«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над московским «Спартаком» (4:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Салават Юлаев» Фото: ХК «Салават Юлаев»

В составе «Салавата Юлаева» голы забили Денис Ян (15-я и 17-я минуты), Артем Пименов (52) и Ярослав Цулыгин (57). У «Спартака» шайбу забросил Адам Ружичка (7).

В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:3), «Спартак» — череповецкую «Северсталь».

Следующий матч серии пройдет 13 апреля в Уфе.

Таисия Орлова